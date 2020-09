GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha una cotta per Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ha detto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pierpaolo Pretelli, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva confidato di provare un certo interesse per Elisabetta Gregoraci. Una volta dentro la residenza più spiata di Cinecittà, il coinvolgimento dell’ex Velino di Striscia la Notizia è proseguito. GF Vip, Pierpaolo Pretelli “cotto” di Elisabetta Gregoraci Sono passati pochi giorni, ci stiamo conoscendo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 settembre 2020), prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva confidato di provare un certo interesse per. Una volta dentro la residenza più spiata di Cinecittà, il coinvolgimento dell’ex Velino di Striscia la Notizia è proseguito. GF Vip,“cotto” diSono passati pochi giorni, ci stiamo conoscendo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Pierpaolo Pretelli ha una cotta per Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ha detto #gregorelli - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli: 'Elisabetta Gregoraci? C'è sintonia' (video) - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli: 'Elisabetta Gregoraci? C'è sintonia' (video) - francesca279603 : RT @Chicca_colors: Adua 'chissà cosa dicono di noi, che articoli escono' ?? Pierpaolo: ' twittateci Hashtag GIEFFE VIP' Lo facciamo sempre… - IsaeChia : #GfVip 5, intesa speciale tra #PierpaoloPretelli ed #ElisabettaGregoraci? Il web già in visibilio per la possibile… -