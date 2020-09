“Per Emiliano voti anche da ex M5s. La Lega perde consensi, tra astensione e passaggi a Fdi. Zaia e De Luca? Favoriti dall’emergenza Covid” – L’analisi dei flussi (Di martedì 22 settembre 2020) La gestione dell’emergenza coronavirus ha favorito i due governatori rieletti con le maggiori percentuali e cioè Luca Zaia e Vincenzo De Luca. Gli altri due confermati, invece, hanno beneficiato parecchio delle scelte compiute da ex astensionisti ed elettori dello schieramento avverso: Michele Emiliano ha pescato a destra, Giovanni Toti a sinistra, entrambi hanno preso i voti dei 5 stelle. In Toscana Eugenio Giani è stato scelto perché era un esponente del Pd, mentre nelle Marche Francesco Acquaroli ha beneficiato – seppur in modo meno evidente – del fatto di essere il candidato di Fratelli d’Italia. Sono questi, in sintesi, i risultati dell’analisi del voto compiuta da Swg, che ha preso in considerazione la provenienza delle preferenze per i principali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La gestione dell’emergenza coronavirus ha favorito i due governatori rieletti con le maggiori percentuali e cioèe Vincenzo De. Gli altri due confermati, invece, hanno beneficiato parecchio delle scelte compiute da ex astensionisti ed elettori dello schieramento avverso: Micheleha pescato a destra, Giovanni Toti a sinistra, entrambi hanno preso idei 5 stelle. In Toscana Eugenio Giani è stato scelto perché era un esponente del Pd, mentre nelle Marche Francesco Acquaroli ha beneficiato – seppur in modo meno evidente – del fatto di essere il candidato di Fratelli d’Italia. Sono questi, in sintesi, i risultati dell’analisi del voto compiuta da Swg, che ha preso in considerazione la provenienza delle preferenze per i principali ...

