Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: solo panchina per Tonali (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Milan vuole ripartire come aveva finito, dal rendimento strepitoso nella seconda parte dell'ultima stagione. Il Bologna inizia ancora in trasferta, come nel 2019 a Verona: finì 1-1. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilvuole ripartire come aveva finito, dal rendimento strepitoso nella seconda parte dell'ultima stagione. Ilinizia ancora in trasferta, come nel 2019 a Verona: finì 1-1.

AntoVitiello : Il #Milan apre le porte di #SanSiro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e… - DiMarzio : #Milan, le modalità di gestione dei 1000 spettatori in vista della sfida di domani contro il #Bologna - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - Fantacalciok : Ultimi bonus per la 1° giornata del #fantacalcio - MilanPress_it : ? Le formazioni #ufficiali: @acmilan confermato con #Castillejo, #Calhanoglu e #Rebic dietro #Ibrahimovic. Tonali… -