Stadi, ok del Governo: 1000 spettatori in Serie A fino al 7 ottobre (Di sabato 19 settembre 2020) Arriva l’ok del Governo: gli Stadi della Serie A potranno ospitare un massimo di 1000 spettatori fino al 7 ottobre. Si valuta soluzione per Serie B e Lega Pro La notizia era nell’aria e adesso è ufficiali: gli Stadi di Serie A potranno tornare ad ospitare i tifosi. Il Governo ha dato l’ok dopo un vertice fiume con le Regioni, dopo la proposta del ministro Vincenzo Spadafora al Comitato Tecnico-Scientifico. La decisione è quella di ospitare 1000 spettatori per impianto del massimo campionato italiano e l’ordinanza sarà valida fino al 7 ottobre prossimo. Successivamente verrà emanata una ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Arriva l’ok del: glidellaA potranno ospitare un massimo dial 7. Si valuta soluzione perB e Lega Pro La notizia era nell’aria e adesso è ufficiali: glidiA potranno tornare ad ospitare i tifosi. Ilha dato l’ok dopo un vertice fiume con le Regioni, dopo la proposta del ministro Vincenzo Spadafora al Comitato Tecnico-Scientifico. La decisione è quella di ospitareper impianto del massimo campionato italiano e l’ordinanza sarà validaal 7prossimo. Successivamente verrà emanata una ...

DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - MarcoBellinazzo : La Regione Emilia-Romagna 'forza' per ammettere 1000 spettatori nei due match di @SerieA del weekend. Esiste però u… - Sport_Mediaset : C'è l'ok del governo: da domani in #SerieA stadi aperti a mille spettatori. Il vertice ministeriale ha stabilito ch… - MadameSwann : RT @manginobrioches: Chissà cosa direte quando il #Briatore del calcio si lamenterà perché, dopo averli aperti - coi casi e le terapie inte… - Fabrifabtour : RT @ilgiornale: Il governatore del Veneto fa da apripista, seguito dal presidente della Lombardia e dai colleghi di altre Regioni. Dal 20 s… -