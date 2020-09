Michael Schumacher | le nuove dichiarazioni shock del neurologo

Leggi su controcopertina

(Di sabato 19 settembre 2020) Torniamo a parlare dell’ex pilota di Formula 1ed in particolare delle sue condizioni di salute. Da tanti anni ormai non si sa con certezza quali siano le sue reali condizioni di salute e per questo motivo i fan sono sempre in apprensione. Sicuramente la speranza di tutti è quella di rivedere un giorno di nuovoin pubblico, ma purtroppo questo giorno potrebbe non arrivare mai. Anni fa, l’ex pilota di Formula 1 è rimasto vittima di un grave incidente sulle piste da sci ed è finito in coma., come sta oggi il pilota di Formula 1? Purtroppo le sue condizioni di salute sono state particolarmente gravi e non si sa nemmeno con certezza come stia l’ex pilota. Di tanto in tanto a parlare delle sue condizioni di salute è ...