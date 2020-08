Sulle tracce di una comunità che sta scomparendo (Di sabato 15 agosto 2020) Vallorch è il più antico villaggio dei cimbri. Si trova sull’altopiano del Cansiglio, in provincia di Treviso, e fino a poco tempo fa un poeta ci ha vissuto da solo anche d’inverno. Ora si rianima d’estate. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Sulle tracce Sulle tracce di una comunità che sta scomparendo - Martino Galliolo Internazionale Il racconto choc del soccorritore: "Abbracciava suo figlio morto"

"Ho visto una donna abbracciata ad un ragazzino morto". Comincia così il racconto choc di Claudio Tossello, 53 anni, vigile del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), intervenuto in alta Valle ...

Vite in fuga serie tv su Rai 1 – trama, anticipazioni

Ha per titolo Vite in fuga la serie tv prevista prossimamente su Rai 1. La data non è stata ancora fissata ufficialmente a causa di frequenti cambiamenti di palinsesto e per l’emergenza covid. La fict ...

