Alcaraz Garfia batte Cobolli a Todi: “Pronto per il circuito ATP”. Ferrero: “Tennis italiano in forte crescita” (Di sabato 15 agosto 2020) Carlos Alcaraz Garfia si prende la scena nella prima giornata di qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Todi, ATP Challenger 100 ospitato dal Tennis Club Todi 1971 e organizzato da MEF Tennis Events. Lo spagnolo classe 2003 ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 6-3 esprimendo un tennis magnifico dall’inizio alla fine. Alcaraz Garfia vince e convince – Al termine dell’incontro il commento del numero 318 del mondo: “Sono molto felice di questa vittoria, la prima a livello internazionale dopo tanti mesi. Prima di Todi ho disputato solo un torneo nazionale in Spagna, ma il circuito Challenger è un’altra cosa. Ho giocato davvero bene dal primo all’ultimo ... Leggi su sportface

