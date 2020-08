Lipsia-Atletico, in Champions paga il bel gioco e la voglia di vincere. E che rimpianti per l’Atalanta… (Di giovedì 13 agosto 2020) Alla fine ha vinto la squadra che ha giocato meglio, quella che ha dimostrato di voler vincere a tutti i costi. Ed in Champions League il bel gioco paga. Quasi sempre. Il Lipsia si è qualificato (meritatamente) per la semifinale della competizione e già questo basta per entrare nella storia. Niente da fare per l’Atletico Madrid, il club spagnolo paga ancora una volta l’atteggiamento troppo rinunciatario, è il marchio di fabbrica dell’allenatore Simeone. Può andare bene una volta, ma alla fine rischi anche brutte figure. E’ quello che è successo oggi, i Colchoneros sono nettamente superiori rispetto ai tedeschi. Non c’è partita sul piano della rosa e della storia dei club, il solo Joao Felix ... Leggi su calcioweb.eu

