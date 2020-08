Il Segreto trama 14 agosto 2020: Angustias vuole far fuori Pepa (Di giovedì 13 agosto 2020) Vediamo insieme cosa racconta la trama della puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 venerdì 14 agosto 2020. La trasmissione in replica della prima stagione sta registrando ascolti record, tanto che vedremo la soap anche nel mese di settembre, salvo cambi di palinsesto. Soledad è triste e non sa che Mercedes, quella che crede sua amica, è in realtà in combutta con sua madre Francisca. Le due vogliono che si dimentichi di Juan, scomparso dal paesino e si sposi con un ricco possidente. La povera Soledad ha conosciuto un affascinante marchese pronto a fidanzarsi con lei, ma ha mandato su tutte le furie la Montenegro rispondendo male al suo pretendente. Intanto, Tristan e Pepa vivono la loro storia d’amore da clandestini, consapevoli di non potersi amare alla luce del ... Leggi su kontrokultura

