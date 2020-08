Blockbuster: il colosso del videonoleggio torna su Twitter, poi di nuovo il silenzio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo 6 anni di inattività, sull'account Twitter di Blockbuster è stato pubblicato un post, facendo scatenare i fan, ma poi di nuovo il silenzio totale. Il leggendario franchise di noleggio di home video e videogiochi, Blockbuster, ha fatto sognare ancora una volta i propri fan: è tornato su Twitter con un post, per poi sparire di nuovo. Cos'è successo realmente? Oggi è l'ultimo giorno per l'ultimo Blockbuster sopravvissuto sul pianeta: per celebrare l'evento, ad alcuni fortunati residenti di Bend, Oregon, è stata concessa la possibilità di rimanere nel negozio per la notte, come una sorta di "ringraziamento", da parte di Blockbuster, per aver sostenuto il negozio durante ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Blockbuster colosso Blockbuster: il colosso del videonoleggio torna su Twitter, poi di nuovo il silenzio Movieplayer.it Martin Scorsese firma un contratto per film e tv con Apple TV+

Dopo che il suo ultimo film, The Irishman, è stato prodotto da Netflix, Martin Scorsese firma un accordo per produrre e dirigere film e serie tv con Apple TV+. Con il servizio streaming realizzerà anc ...

Blockbuster, chiude l'ultima sede: ora è un Airbnb davvero particolare!

Chi ha coltivato la propria passione per il cinema prima dell'avvento di internet e delle piattaforme streaming avrà sempre un posto nel cuore per le catene come Blockbuster: anche lo storico colosso ...

Dopo che il suo ultimo film, The Irishman, è stato prodotto da Netflix, Martin Scorsese firma un accordo per produrre e dirigere film e serie tv con Apple TV+. Con il servizio streaming realizzerà anc ...Chi ha coltivato la propria passione per il cinema prima dell'avvento di internet e delle piattaforme streaming avrà sempre un posto nel cuore per le catene come Blockbuster: anche lo storico colosso ...