Short track, la Nazionale Italiana al lavoro a Bormio per tutto il mese di agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Proseguirà per tutto il mese di agosto sulla pista del Palaghiaccio di Bormio, da poco scelto come nuovo centro tecnico federale tricolore, il percorso di preparazione della Nazionale azzurra di Short track in vista della prossima stagione. Tre settimane di lavoro per la squadra senior allenata da Assen Pandov e Ludovic Mathieu, accompagnati nell’occasione anche dall’allenatore degli junior Nicola Rodigari, dal medico Lisa De Lorenzi, dal preparatore atletico Carlo Varalda e dalla psicologa Claudia Gambarino. Un’altra tappa importante dunque avvicinamento alla prossima stagione per quello che è il terzo raduno ufficiale di questa preparazione dopo il ritrovo a Baselga di ... Leggi su sportfair

Arianna Sighel, 23 anni, tra le azzurre sul ghiaccio di Bormio. Proseguirà per tutto il mese di agosto sulla pista del Palaghiaccio di Bormio, da poco scelto come nuovo centro tecnico federale tricolo ...

In Alta Valtellina presenti I vertici della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.), inaugurato il “nuovo polo” (palaghiaccio) dove gli atleti azzurri potranno perfezionare il loro “trainin ...

