L’Italia trema, due scosse di terremoto svegliano il Sud: paura tra la popolazione (Di martedì 11 agosto 2020) Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020 alle 03:36 nel Parco nazionale della Sila in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 17 chilometri di profondità ed epicentro non lontano dai comuni di Aprigliano e Pietrafitta. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 3. Molte persone si sono svegliate nel cuore della notte. Nella provincia di Cosenza, a cavallo con l’area catanzarese, lungo la fascia tirrenica, si registra un’altra area coinvolta da ripetuti terremoti. A metà marzo erano stati 23 i movimenti registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dei quali ... Leggi su caffeinamagazine

