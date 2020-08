Coronavirus, trovati positivi: chiuso il castello del Boss delle Cerimonie (Di martedì 11 agosto 2020) Tre nuovi positivi al Coronavirus nel comune di Sant’Antonio Abate. I contagiati sono membri dello staff del castello La Sonrisa, famoso grazie alla serie tv “Il Boss delle Cerimonie”: chiuso il ristorante. Tre dipendenti del castello La Sonrisa sono risultati positivi al Coronavirus. Il ristorante di Sant’Antonio Abate, diventato famoso grazie alla serie tv “Il Boss delle Cerimonie”, è stato chiuso in via precauzionale. A comunicarlo è stata la sindaca Ilaria Abbagnale, che ha firmato la richiesta Asl di chiusura precauzionale. “Si tratta di una misura preventiva – ha comunicato il primo ... Leggi su bloglive

Non si arrestano i contagi da coronavirus nel mondo che oggi hanno superato i 20 milioni di casi. Secondo quanto rilevato dalla piattaforma della Johns Hopkins University al primo posto per numero di ...