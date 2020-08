Amazon vuole usare i centri commerciali come magazzini (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo il Wall Street Journal sta trattando con una grande catena americana per affittare alcuni spazi, avvicinandosi così ai centri abitati Leggi su ilpost

ele9061 : RT @astaniscia86: #Amazon vuole rilevare alcuni supermercati e punti vendita di catene come J.C. Penney e Sears da utilizzare come centri l… - Cami71Michele : @FraMiglio12 @HumanSafari Infatti lo so e capisco. Ci vuole più fatica per cercare e unire vari sponsor. Peccato, p… - submitted_worm : RT @AdeleKinky: Oggi è il mio compleanno! Aspetto auguri in forma di tributo da tutti i vermicelli che dicono di volermi servire, e da chi… - pantareipantare : RT @bioccolo: @aeland12 @Camillamariani4 @Deiana_Luca9 Jack Dorsey, l'AD di Twitter gestisce la società dal Sud Africa, tutti i programmato… - perrelluca : @MatildeFerraro @VincenzoDeLuca Matilde ma se vuole evitare gli assembramenti contatti amazon per sostentarsi e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon vuole Amazon vuole trasformare J.C.Penney e Sears in centri logistici Yahoo Finanza Amazon vuole usare i centri commerciali come magazzini

Secondo il Wall Street Journal sta trattando con una grande catena americana per affittare alcuni spazi, avvicinandosi così ai centri abitati La Simon Property Group, una delle più grandi società immo ...

Non solo Starlink: via libera ai satelliti di Amazon

Il legame tra il più famoso marketplace online e lo spazio non è una novità. Era il 2000, appena cinque anni dopo la nascita di Amazon, quando il suo fondatore Jeff Bezos creò la società di sviluppo d ...

Secondo il Wall Street Journal sta trattando con una grande catena americana per affittare alcuni spazi, avvicinandosi così ai centri abitati La Simon Property Group, una delle più grandi società immo ...Il legame tra il più famoso marketplace online e lo spazio non è una novità. Era il 2000, appena cinque anni dopo la nascita di Amazon, quando il suo fondatore Jeff Bezos creò la società di sviluppo d ...