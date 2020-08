GEDI saluta la Borsa. Giano Holding socio unico al 100% (Di lunedì 10 agosto 2020) (TeleBorsa) – Giano Holding, società costituita ad hoc da EXOR per l’acquisizione di GEDI Gruppo Editoriale, annuncia di aver completato la procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e per l’esercizio del diritto di acquisto sulle azioni ordinarie della compagnia editoriale che edita, fra gli altri, il quotidiano La Repubblica. La procedura di acquisto delle azioni residue ha riguardato 21.654.135 azioni ordinarie, pari al 4,26% del capitale, ed ha consentito a Giano Holding di raggiungere il 100% del capitale di GEDI. L’offerente ha depositato sul conto corrente vincolato aperto presso Mediobanca il controvalore complessivo delle azioni residue oggetto della Procedura Congiunta, pari a ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : GEDI saluta GEDI saluta la Borsa. Giano Holding socio unico al 100% Il Messaggero GEDI saluta la Borsa. Giano Holding socio unico al 100%

(Teleborsa) - Giano Holding, società costituita ad hoc da EXOR per l'acquisizione di GEDI Gruppo Editoriale, annuncia di aver completato la procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquis ...

L’organico è un rebus. E intanto Mignanelli va al Modena

carrara Mignanelli saluta Carrara: per lui c'è il Modena. Dopo una stagione con la maglia della Carrarese l'esterno sinistro (era in scadenza al 31 agosto 2020) vestirà per il prossimo campionato quel ...

(Teleborsa) - Giano Holding, società costituita ad hoc da EXOR per l'acquisizione di GEDI Gruppo Editoriale, annuncia di aver completato la procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquis ...carrara Mignanelli saluta Carrara: per lui c'è il Modena. Dopo una stagione con la maglia della Carrarese l'esterno sinistro (era in scadenza al 31 agosto 2020) vestirà per il prossimo campionato quel ...