Dj morta: ricerche del piccolo Gioele, vertice in Prefettura a Messina (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - vertice in Prefettura a Messina oggi per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì scorso con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata cadavere nei boschi di Caronia (Messina). Gli investigatori cercano di fare luce su quanto accaduto nei 22 minuti di 'buco' da quando la donna è uscita con la sua auto dal casello di Sant'Agata Militello sulla A20 Messina-Palermo per poi fare ritorno dopo, appunto, 22 minuti. Poi, a Caronia, ha avuto un incidente lieve e da quel momento si sono perse le sue tracce. Leggi su iltempo

notizieit : Dj morta: ricerche del piccolo Gioele, vertice in Prefettura a Messina - TV7Benevento : Dj morta: ricerche del piccolo Gioele, vertice in Prefettura a Messina... - infoitinterno : Dj morta nel Messinese, per ora senza frutti le ricerche del figlio Gioele - infoitinterno : Dj morta, tutte le ipotesi. Continuano le ricerche del figlio - infoitinterno : Dj morta per gli investigatori il bimbo era con lei, continuano le ricerche -