Manchester City-Real Madrid 2-1, citizens qualificati alla final eight (Di venerdì 7 agosto 2020) Champions League, la squadra di Guardiola batte il Real Madrid 2-1 e si qualifica ai quarti. Apre Sterling poi Benzema pareggia, Jesus chiude i conti Manchester City-Real Madrid si conclude con lo stesso risultato dell’andata, all’Etihad Stadium infatti la squadra di Guardiola batte di nuovo 2-1 le merengues e si qualifica ai quarti di Champions League. La partita Gara intensa fin da subito. Partono bene i padroni di casa con Gabriel Jesus che ruba palla ad un distratto Varane e serve un assist al bacio per Sterling che deve solo appoggiare in rete. Il Manchester City è molto propositivo e crea molti pericoli con il Real che però tiene. Al primo affondo la squadra di Zidane pareggia. ... Leggi su zon

