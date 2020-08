Il Paradiso delle Signore: arriva Laura, la nuova Venere. Si prevedono novità per Salvatore (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Paradiso delle Signore: come abbiamo visto nella puntata in replica di oggi, venerdì 7 agosto, è arrivata una nuova Venere al grande magazzino. Si tratta della bellissima Laura Parisi, interpretata da Arianna Montefiori, che abbiamo già presente per le fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi. Sostituirà un’altra bellissima: Marina Fiore (Ludovica Coscione). Come sarà il suo personaggio? Che cosa farà? Lo scopriremo a settembre, ma l’attrice che la interpreta, ha già dato qualche anticipazione. Il Paradiso delle Signore: chi è Laura Parisi? Come abbiamo ... Leggi su pianetadonne.blog

anymamya : RT @initlabor: @Gitro77 Il paradiso delle lobby... - Carmela_oltre : RT @Radio3scienza: Se il riscaldamento globale continuerà ai ritmi attuali, nel 2.100 rimarrà solo il 10% delle masse ghiacciate ora presen… - Nessuno06404424 : RT @IsoleGrecheCom: Kavo Paradiso, una delle spiagge più belle di Kos, Grecia. ?????? Scopri tutte le informazioni su KOS (come arrivare, dov… - Dirigibilus : 'Le cinque donne da trombare' di Calderoli devono essere la versione leghista delle 72 vergini del Ganna (paradiso) islamico. - ohnovince0 : mia nonna mi ha illuminato il paradiso delle signore e hannibal sono letteralmente la stessa serie tv -