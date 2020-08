Fifa, Infantino sulle denunce anonime: “Mi auguro che la verità sui fatti emerga” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente della Fifa Gianni Infantino continua a difendersi dalle denunce anonime su di lui a causa delle quali la magistratura svizzera ha aperto un’indagine penale nei suoi confronti e spera che “la verità sui fatti emerga”, come scritto in una lettera alle federazioni di cui la Bbc ha preso visione e sottolinea che “questa storia ha già causato considerevoli danni alla Fifa come organizzazione e a me come suo presidente”. L’apertura del procedimento penale nei confronti di Infantino è stata promossa dal procuratore speciale svizzero Stefan Keller per “abuso di autorità”, “violazione del segreto ufficiale” e “ostruzione dell’azione ... Leggi su sportface

TeleFootball : Fifa president Gianni Infantino pleads innocence in letter sent to FA | @LukeEdwardsTele - marcoconterio : ?? Rischio terremoto #FIFA Procedimento penale aperto verso Gianni Infantino dal Procuratore Speciale Svizzero per p… - DiarioOle : Procesan penalmente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA ?? - sportface2016 : #Fifa, #Infantino sulle denunce anonime: 'Non conoscendone il contenuto, posso solo fare supposizioni su cosa conte… - Busines65959783 : Gianni Infantino: FIFA defend president over criminal proceedings -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Infantino La difesa della Fifa: “L’indagine su Infantino? Grottesca” La Gazzetta dello Sport Boban: «Il FPF ha fatto bene al calcio, ma ora va cambiato»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer del Milan, il quale è intervenuto sul tema Financial Fair Play e sugli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il presi ...

Boban: “Ibrahimovic è una forza della natura, grazie a lui è cambiato tutto nel Milan”

L'esplosione di alcuni giocatori scelti proprio da lui, e l'ottimo rendimento della squadra che ha portato il club a rinnovare con Pioli, sono una vittoria anche per Zvonimir Boban: il nemico numero u ...

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer del Milan, il quale è intervenuto sul tema Financial Fair Play e sugli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il presi ...L'esplosione di alcuni giocatori scelti proprio da lui, e l'ottimo rendimento della squadra che ha portato il club a rinnovare con Pioli, sono una vittoria anche per Zvonimir Boban: il nemico numero u ...