Coronavirus, bollettino: 552 nuovi casi e tre morti. Crescono i nuovi positivi in tutte le regioni (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 sono 552, mentre tre sono le vittime nelle ultime 24 ore. Il balzo in avanti dei... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 agosto, salgono ancora i contagi: 552 nuovi casi. Tre i morti - Open_gol : ??Forte incremento dei nuovi contagi a livello nazionale nelle ultime 24 ore. Sale a 12.921 il bilancio degli attual… - Lopinionista : Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 8 agosto 2020 - infoitsalute : Coronavirus – Oggi 552 casi in Italia, impennata di contagi: BOLLETTINO aggiornato [TEMPI] -