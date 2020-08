Brad Pitt e suo figlio Maddox sempre più lontani: il dramma dell’attore (Di giovedì 6 agosto 2020) Questo articolo Brad Pitt e suo figlio Maddox sempre più lontani: il dramma dell’attore . Brad Pitt e suo figlio Maddox ormai da anni sono ai ferri corti: i rapporti ta l’attore e suo figlio sono compromessi, che cos’è successo? La situazione. Brad Pitt durante la sua relazione con Angelia Jolie ha avuto modo di adottare dei bambini tra cui c’è anche il figlio maggiore, ossia Maddox. Il ragazzo, oggi … Leggi su youmovies

Brad Pitt e suo figlio Maddox ormai da anni sono ai ferri corti: i rapporti ta l’attore e suo figlio sono compromessi, che cos’è successo? La situazione. Brad Pitt durante la sua relazione con Angelia ...

Joey King, la star di Kissing Booth, reciterà accanto a Brad Pitt nel thriller Bullet Train

Periodo davvero fortunato per la giovanissima Joey King. La star di “The Kissing Booth”, nei panni di Elle, sarà protagonista di un nuovo appassionante thriller, stavolta destinato alle sale. La notiz ...

