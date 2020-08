Sergio Zavoli è morto: addio al maestro del giornalismo italiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) addio a Sergio Zavoli, il decano del giornalismo televisivo italiano, scomparso all’età di 96 anni. Vero maestro della professione, nella sua carriera la firma su numerosi programmi storici, la direzione di giornali su varie piattaforme mediali e la presidenza della Rai dal 1980 al 1986. Sergio Zavoli, chi era il giornalista italiano morto oggi, 5 agosto 2020 Dopo l’ingresso in Rai nel 1947 come giornalista radiofonico, negli anni 60 passò al mezzo televisivo ideando format diventati poi successi storici come TV7, AZ e Controcampo. Zavoli ha svolto il ruolo di direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli, ed è stato un prolifico scrittore di saggi, oltre ad esser stato ... Leggi su italiasera

