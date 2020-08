Coronavirus, nel mondo superati i 700.000 morti. Brasile-record: 2,8 milioni di contagi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, i numeri fanno spavento: ha superato la soglia di 700 mila morti il numero ufficiale delle vittime di Covid-19 nel mondo, secondo il conteggio dell'università americana Johns... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus nel mondo, il dietrofront di Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, nel mondo superati i 700.000 morti. Brasile-record: 2,8 milioni di contagi - ptvonline2001 : #coronavirus, Siracusano (Psichiatria): 'Oggi i giovani si riuniscono senza attenzione sulla sicurezza: dove abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Le misure prevedono l'uso obbligatorio della mascherina solo per insegnanti e personale amministrativo, divisione in sezioni fisse e una riconversione degli spazi esterni per ospitare le attività dida ...dal nostro corrispondente PECHINO — Infettare deliberatamente volontari sani con il virus che causa il Covid-19 potrebbe accelerare la ricerca del vaccino. O potrebbe solo condannare gente coraggiosa.