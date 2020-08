A Brno Valentino Rossi cerca il podio n° 200 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutto è pronto per il terzo Gran Premio stagionale , che si terrà questo fine settimana in Repubblica Ceca, e sono alte le aspettative su Valentino Rossi che a Jerez, nel secondo appuntamento ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di MotoGP 2020 ritorna in pista questo fine settimana per il terzo round della stagione, il GP della Repubblica Ceca sul circuito di Brno Da Jerez de la Fronte ...Tutto è pronto per il terzo Gran Premio stagionale, che si terrà questo fine settimana in Repubblica Ceca, e sono alte le aspettative su Valentino Rossi che a Jerez, nel secondo appuntamento stagional ...