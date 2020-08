Rifiutano di indossare la mascherina, volano schiaffi sull’aereo per Ibiza (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago – Mascherine sempre, mascherine mai: i due fronti – quello catastrofista e quello ottimista – sono ormai ai ferri corti. Servono o no? Sono simbolo del bavaglio imposto dall’establishment o salvano vite? Più banalmente, con questo caldo, pochi sopportano di portarle in luoghi chiusi. Come i due passeggeri inglesi, con il giudizio decisamente annebbiato dall’alcol, che qualche giorno fa si sono rifiutati di indossare la mascherina sul Boeing 737 per Ibiza, facendo scoppiare una rissa furibonda con botte da orbi – più adatta a un pub inglese che all’interno di un aereo – prima della partenza. E con il caldo agostano e i bollenti spiriti provati da restrizioni, lockdown, emergenze e crisi, scene come questa potrebbero diventare dei siparietti consueti anche da ... Leggi su ilprimatonazionale

Libero_official : Le sconvolgenti immagini riprese a bordo dell'aereo #Amsterdam-#Ibiza: due passeggeri, ubriachi, rifiutano di indos… - pokerexpress2 : Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo: scoppia la rissa sul volo per Ibiza… - AlekCaruso : RT @PamelaFerrara: Imperversano negazionisti seguaci di un noto food blogger, senatore a tempo perso, che rifiutano di indossare la mascher… - clikservernet : Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo: scoppia la rissa sul volo per Ibiza - Noovyis : (Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo: scoppia la rissa sul volo per Ibiza) Playhitmusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiutano indossare Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo: scoppia la rissa sul volo per Ibiza Il Fatto Quotidiano "Mettiti la mascherina ca**o": pugni in faccia e scoppia la rissa ad alta quota

Il motivo? Il rifiuto di un passeggero, ubriaco, nell'indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-coronavirus. Uno dei due protagonisti è finito a terra dopo aver ricevuto un pugno sul ...

Salvini come Trump: la retromarcia sulle mascherine

Il leader della Lega adesso invita a indossarle «quando è necessario», dopo il poco edificante spettacolo del rifiuto di coprire naso e bocca a un convegno al chiuso al Senato. Per Trump, che diceva c ...

Il motivo? Il rifiuto di un passeggero, ubriaco, nell'indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-coronavirus. Uno dei due protagonisti è finito a terra dopo aver ricevuto un pugno sul ...Il leader della Lega adesso invita a indossarle «quando è necessario», dopo il poco edificante spettacolo del rifiuto di coprire naso e bocca a un convegno al chiuso al Senato. Per Trump, che diceva c ...