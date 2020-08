Pavimentazioni da esterno autobloccanti: la soluzione elegante e funzionale (Di martedì 4 agosto 2020) . Adesso siamo in piena estate, ma magari per l’autunno puoi fare un pensiero sul rinnovo delle tue Pavimentazioni esterne, quelle del giardino per esempio. Una soluzione può essere quella dei pavimenti autobloccanti. Sono belli ed eleganti, dunque vale la pena saperne un po’ di più. Ma innanzitutto, cosa sono le Pavimentazioni autobloccanti? Si tratta di Pavimentazioni da esterno che vengono realizzate con dei blocchi in calcestruzzo che vengono messi in posa a secco, cioè senza l’aiuto di leganti, ovvero senza cemento. Possono andare bene sia per gli spazi immediatamente circostanti le case di abitazione, per esempio, come si diceva, per i giardini, ma anche per viali e parcheggi pubblici. Se messi in opera come si deve, queste ... Leggi su pianetadonne.blog

