Meteo Italia, violenta tromba d’aria: 10 minuti di buio totale. Lo spaventoso video (Di martedì 4 agosto 2020) Il video a fine articolo. Diverse trombe marine. E' l'evento più singolare di questa ondata di maltempo tra Grado, Lignano e Marano. La fioritura di questi fenomeni spettacolari che si sono verificati tra le 7.30 e le 9 del mattino (04/08/2020) - fa sapere l'Osmer -. è segno di una forte instabilità atmosferica dovuta.. (Continua...) allo scontro tra masse d'aria calde e umide in arrivo dall'Adriatico e l'aria più fredda e secca entrata sulla regione di provenienza atlantica. In Val Tramontina sono caduti circa 200 millimetri di pioggia nelle 24 ore. Precipitazioni intense su Medio Friuli e fascia collinare. (Continua...) tromba d'aria a Venezia oggi, 4 agosto, tra le 13.30 e le 13.40. Poi la tromba d'aria si è dissolta. Il maltempo ha flagellato tutta la costa Adriatica veneta: ... Leggi su howtodofor

3BMeteo : In #direttameteo nubifragio lampo a #Solagna (VI). ?? video via meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. ?? Ora… - Maiidem_ : RT @RikyUnreal: ???? Stasera 4 agosto ci sarà l'ultima occasione per vedere un passaggio della #ISS visibile dall'Italia alla sera: appuntame… - ilmeteoit : #Meteo #CRONACA #DIRETTA: #CICLONE #TEMPORALESCO sull'ITALIA, #Torna anche la #NEVE. #PROSSIME #ORE a #RISCHIO… - Kikka_Fronti : RT @RikyUnreal: ???? Stasera 4 agosto ci sarà l'ultima occasione per vedere un passaggio della #ISS visibile dall'Italia alla sera: appuntame… - AstronautiCAST : RT @RikyUnreal: ???? Stasera 4 agosto ci sarà l'ultima occasione per vedere un passaggio della #ISS visibile dall'Italia alla sera: appuntame… -