Bundesliga, trovato l’accordo sulle nuove norme per il ritorno dei tifosi (Di martedì 4 agosto 2020) La Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown. Il calcio tedesco ha visto trionfare ancora una volta il Bayern Monaco e a breve ripartirà con una nuova stagione.Bundesliga, OK A nuove normecaption id="attachment 979677" align="alignnone" width="300" Lewandowski (getty images)/captionLa Bundesliga già da tempo aveva avanzato la proposta di far tornare i tifosi allo stadio seguendo un programma di sicurezza adeguato. Oltre alla capienza ridotta dello stadio, 36 club della Lega Calcio tedesca hanno trovato l'accordo su altre nuove norme per il ritorno dei tifosi: divieto di alcol, l'abolizione momentanea dei biglietti contingentati per i ... Leggi su itasportpress

Il ventenne inglese ex Manchester City è ormai molto vicino a tornare in Inghilterra e a vestire la maglia dello United. Sancho ha infatti trovato l’accordo con i Red Devils per un quinquennale da più ...

Trentasei squadre della Lega calcio tedesca hanno trovato un accordo su una serie ... della Dfl (Deutsche Fussball liga), che comprende la Bundesliga e la seconda divisione.

