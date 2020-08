Dalla Germania: allo Schalke 04 spettano 2,5 milioni per l’operazione Sané- Bayern Monaco (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha acquisito in questa sessione di calciomercato le prestazioni sportive di Leroy Sané: il calciatore è arrivato dal Manchester City per una cifra di circa 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Kicker, anche lo Schalke 04 avrebbe tratto beneficio dall’operazione. Il club di Gelsenkirchen infatti incasserà dall’operazione 2,5 milioni di euro. Foto: Zimbio L'articolo Dalla Germania: allo Schalke 04 spettano 2,5 milioni per l’operazione Sané- Bayern Monaco proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : #Usa 11.900 soldati via dalla Germania, anche verso l'Italia #ANSA - AMorelliMilano : #SeaWatch3 (la nave di #CarolaRackete) è stata nuovamente sequestrata. Da settimane è ora ferma a Porto Empedocle e… - poggio_maurizio : @cretinetti1 @jerryP58313151 @vittorio_dp @PaolaTavernaM5S @WHO @DrTedros I due cinesi hanno appurato che non hanno… - CCKKI : Atlante del disordine #NATO, di @negrialbe Comincia sotto casa nostra in #Libia,risale l’Egeo, raggiunge con il rit… - flautopan : @matteosalvinimi Se si informasse su come e dove si è diffuso so in ordine temporale, scoprirebbe che è proprio cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Germania Dalla Germania: United forte su Sancho alfredopedulla.com Il Papa Benedetto XVI è molto malato: soffre di una seria infezione al viso

L’emerito Papa Benedetto XVI, entrato nel cuore di moltissimi cattolici e cristiani, preoccupa a causa del suo stato di salute. Un uomo di fede completamente distrutto, non solo per le sue fragili e d ...

Thomas Schaefer è stato nominato nuovo Ceo di Skoda Auto

Fino al 2002 ha ricoperto diverse cariche dirigenziali nei settori della produzione e del controllo della qualità in Germania, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Dal 2002 al 2005 è stato membro ...

L’emerito Papa Benedetto XVI, entrato nel cuore di moltissimi cattolici e cristiani, preoccupa a causa del suo stato di salute. Un uomo di fede completamente distrutto, non solo per le sue fragili e d ...Fino al 2002 ha ricoperto diverse cariche dirigenziali nei settori della produzione e del controllo della qualità in Germania, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Dal 2002 al 2005 è stato membro ...