Calendario Europa League 2019/2020: gironi, risultati e sorteggi (Di lunedì 3 agosto 2020) Calendario Europa League 2019/2020: gruppi, risultati e sorteggi del torneo Dopo la fase a gironi, l’Europa League entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Calendario Europa League 2019/2020: la Roma di Paulo Fonseca e l’Inter di Antonio Conte, eliminando Gent e Ludogorets, si sono qualificate agli ottavi di finale del torneo, dove sono state abbinate nel sorteggio del 28 febbraio rispettivamente al Siviglia e al Getafe. Il cammino della Lazio, la terza squadra italiana nel torneo, si è invece concluso già nella fase a gironi. Anche l’Europa ... Leggi su calcionews24

Sarà l’Europa League a riaprire i battenti delle coppe europee. Si parte mercoledì 5 agosto con gli ottavi di finale in gara secca. Per le italiane due sfide contro squadre spagnole: Inter-Getafe e Si ...

Roma, Fonseca inquadra il Siviglia

La restaurazione in corsa della Roma è da considerare conclusa. Adesso Fonseca, soddisfatto solo parzialmente del piazzamento in campionato (cancellati, con il 5° posto, i preliminari dal calendario d ...

