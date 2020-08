Cinema indie italiano, i registi: "Il budget è la nostra croce, ma abbiamo più libertà creativa" (Di domenica 2 agosto 2020) abbiamo ascoltato le storie di alcuni fra i rappresentanti del Cinema indipendente in Italia e hanno raccontato la forza, le difficoltà e i sogni di questo tipo di Cinema. Nel nostro Ultrapop Festival, abbiamo ospitato alcuni registi rappresentanti del Cinema indie italiano, un ramo del Cinema che vive di coloro "che ci credono". Sul nostro canale Twitch, l'Ultrapop Festival è stato in grado di regalare emozioni e colpi di scena in egual misura. abbiamo riunito alcuni rappresentanti del Cinema indipendente, nello specifico abbiamo parlato con Emanuela Rossi, Enrico Iannaccone, Giuliano Giacomelli, Roberto D'Antona, Eros D'Antona e il produttore Simone ... Leggi su movieplayer

Abbiamo ascoltato le storie di alcuni fra i rappresentanti del cinema indipendente in Italia e hanno raccontato la forza, le difficoltà e i sogni di questo tipo di cinema. Nel nostro Ultrapop Festival ...

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema: edizione 56, il programma

La 56° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si svolgerà a Pesaro dal 22 al 29 agosto 2020, con un formato ripensato a causa della crisi epidemiologica che ha annichilito numerosi festival a livello ...

