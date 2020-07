Genoa, Nicola: “Vogliamo arrivare al nostro obiettivo. Il derby è sempre stimolante” (Di martedì 21 luglio 2020) “Il derby e’ sempre stimolante. Questo e’ atipico, mancano i tifosi e non piace a nessuno. E’ un momento particolare per tutti, ma noi pensiamo sempre a loro. C’e’ solo il desiderio di arrivare al nostro obiettivo“. Queste le dichiarazioni di Davide Nicola, allenatore del Genoa, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Sampdoria di Ranieri, in programma domani sera al Ferraris, Dopo l’importante vittoria contro il Lecce per 2-1 nello scorso turno, ora il club rossoblù vuole ripetersi per riuscire a raggiungere la certezza matematica per la salvezza. “Stimo Ranieri come professionista e persona – ha proseguito Nicola – Ammiro chi ... Leggi su sportface

