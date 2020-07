Crac Pop-Bari, troppi avvocati in Tribunale: udienza rinviata (Di giovedì 16 luglio 2020) E' stata sospesa 'per motivi di sicurezza' e rinviata al 24 settembre nell'aula bunker di Bitonto l'udienza sul Crac della Banca popolare di Bari. Il Tribunale, per la presenza di troppi avvocati che, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

È stata sospesa «per motivi di sicurezza» e rinviata al 24 settembre nell’aula bunker di Bitonto la prima udienza del processo sul crac della Banca Popolare di Bari, nel quale sono imputati ...

(ANSA) - BARI, 16 LUG - E' stata sospesa "per motivi di sicurezza" e rinviata al 24 settembre nell'aula bunker di Bitonto l'udienza sul crac della Banca popolare di Bari. Il Tribunale, per la presenza ...È stata sospesa «per motivi di sicurezza» e rinviata al 24 settembre nell’aula bunker di Bitonto la prima udienza del processo sul crac della Banca Popolare di Bari, nel quale sono imputati ...