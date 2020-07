Prostituzione, in Bolivia arriva un manuale anti-Covid per tornare al lavoro in sicurezza (Di martedì 14 luglio 2020) In tempo di Coronavirus le prostitute Boliviane temono per la loro salute. Ecco perché a La Paz, l'Organizzazione delle lavoratrici notturne, OTN, ha elaborato un manuale di sicurezza di trenta pagine,... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Prostituzione Bolivia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Prostituzione, in Bolivia arriva un manuale anti-Covid per tornare al lavoro in sicurezza

In Bolivia la prostituzione è legale e la gestione di alcuni bordelli è affidata a cooperative, è reato il suo sfruttamento. La denuncia della portavoce - Lily Cortes, rappresentante del sindacato ...

In Bolivia la prostituzione è legale e la gestione di alcuni bordelli è affidata a cooperative, è reato il suo sfruttamento. La denuncia della portavoce - Lily Cortes, rappresentante del sindacato ...