Koulibaly: «Se il presidente mi proponesse di restare a Napoli per sempre non direi di no» (Di sabato 11 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Kalidou Koulibaly. Conferma di essere stato contattato da Victor Osimhen e di essersi confrontato con l’attaccante del Lille sul tema razzismo, perplessità del calciatore relativamente alla scelta di sbarcare in Italia. «È vero che mi ha chiamato. Abbiamo parlato del razzismo, gli ho detto che venendo a Napoli non avrà di questi problemi, sceglierà la città giusta. Anch’io ho provato l’amarezza dell’insulto razzista, ma mai a Napoli. L’ho tranquillizzato, gli ho detto che se dovesse venire, avrà la migliore scelta. Poi, il resto dovranno farlo i dirigenti». Parla del suo rapporto con Napoli. «La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni ... Leggi su ilnapolista

napolista : Koulibaly: «Se il presidente mi proponesse di restare a Napoli per sempre non direi di no» Alla Gazzetta. «Osimhen… - UnUltras : @diego_tvl @ginogino17 @EmanueleFire @MammaUltra Ma davvero pensate che il problema degli Agnelli sia cacciarsi uno… - Stefano83359774 : @Carloalvino @Lor_Insigne Speriamo che vi auto convinciate di essere forti... Anche perché il Vs presidente non agg… - supermalaxx : @ADeLaurentiis Dai Presidente che bisogna rinnovare tutta la squadra per centrare la Champions il prossimo anno...v… -