Autostrade, pronta nuova proposta per il governo: ecco il piano (Di sabato 11 luglio 2020) Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia ha recapitato a Palazzo Chigi la proposta di accordo attesa proprio per questo fine settimana, dopo l’incontro risolutivo con i ministeri dei Traporti e dell’Economia di due giorni fa. Un pacchetto di risarcimento che, come da richieste del governo, passa dai 3 miliardi, proposti dalla concessionaria il 10 giugno, a 3,4 miliardi. Ma questi ulteriori 400 milioni apparivano come l’ostacolo minore. A questo pacchetto vanno poi aggiunti 14,5 miliardi di investimenti previsti fino al 2038 e 7 miliardi di manutenzioni. Pacchetto risarcimento: come è distribuito I 3,4 miliardi previsti da Autostrade per l’Italia sarebbero suddivisi così: 700 milioni sono destinati alla ricostruzione del Ponte Morandi e a vari indennizzi per ... Leggi su quifinanza

