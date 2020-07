A maggio 22,77 milioni di lavoratori e 22,78 milioni di pensionati (Di sabato 11 luglio 2020) Più pensionati che lavoratori. È successo a maggio in Italia. Il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati. In maggio il numero di chi aveva un’occupazione è sceso a 22,77 milioni, mentre le pensioni sono cresciute a 22,78 milioni. Lo rileva la Cgia di Mestre precisando che, tenendo conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro per limiti d’età e per effetto di quota 100, da gennaio il numero delle pensioni è cresciuto di 220 mila unità. “Il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi” spiega il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo. “Dopo l’esplosione del Covid infatti sono diminuiti i lavoratori ... Leggi su laprimapagina

Cassa - pesa ancora l’effetto Covid A maggio autorizzate 14 milioni di ore Nell’era Covid , dove tutto è amplificato, anche i numeri della Cassa integrazione non sono quelli ordinari. E a maggio , nella nostra provincia, le ore autorizzate dall’Inps restano un’enormità, nonostante il ...

Nell’era , dove tutto è amplificato, anche i numeri della integrazione non sono quelli ordinari. E a , nella nostra provincia, le ore dall’Inps restano un’enormità, nonostante il ... A maggio 871 - 1 milioni di ore di cassa integrazione ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2020 sono state autorizzate 871,1 milioni di ore di cassa integrazione . Lo rende noto l’Inps. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale ...

ROMA (ITALPRESS) – A 2020 sono state autorizzate 871,1 di ore di . Lo rende noto l’Inps. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale ... A maggio 871 - 1 milioni di ore di cassa integrazione ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2020 sono state autorizzate 871,1 milioni di ore di cassa integrazione. Lo rende noto l'Inps. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale ...

Infoconte : Studio della #CgiaMestre: numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati Nello scorso ma… - robbstank11 : @gabrieleporri Pure secondo me, con 3-400 milioni di campagna acquisti avrà il 3-5-2 dei suoi sogni e la alzeremo al cielo a maggio 2021 - EsuleMazzini : @ladyrosmarino @3DaysofCondor @DavideRosato2 Non devo chiederti il permesso per parlare per cui parlo Se fosse vero… - CatoneEnrico : @AlessiaMorani Noi come azienda ad Aprile abbiamo fatturato 200k, a Maggio 1.7 milioni rispetto ad un budget di 4.3… - simonacambarau : RT @Marius30386553: @nzingaretti A maggio..caprone! -20% su base annua! Non mi meraviglio che ti hanno fregato 13 milioni in mascherine!… -