Real Madrid: Marcelo ko, starà fermo tre settimane (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - Tegola sul Real Madrid capolista della Liga. Il terzino sinistro Marcelo si è fermato per un problema all'adduttore sinistro. Il brasiliano dovrà rimanere fermo per qualche ... Leggi su corrieredellosport

