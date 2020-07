Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina: "Io e Will Smith eravamo separati" (Di venerdì 10 luglio 2020) L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazione da Will Smith. Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con August Alsina aggiungendo però che in quel periodo era separata da Will Smith. La notizia del legame tra l'attrice e il cantante r&b era emersa da un'intervista del giovane con la conduttrice radiofonica Angela Yee. L'attrice è apparsa in un episodio di Red Table accanto al marito Will Smith e ... Leggi su movieplayer

Will Smith e Jada Pinkett Smith - August Alsina insiste : "sapevano che avrei parlato della relazione" August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith con la benedizione di Will Smith : 'Erano stati avvisati che avrei parlato della relazione'. August Alsina sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith erano ...

su Instagram conferma di aver avuto una relazione con con la benedizione di : 'Erano stati avvisati che relazione'. sostiene che e erano ... Jada Pinkett Smith smentisce il flirt con il cantante August Alsina : "tutte bugie" Il cantante August Alsina ha rivelato di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith , ma l'attrice ha voluto smentire ufficialmente. Jada Pinkett Smith ha smentito le dichiarazioni del cantante August Alsina che sostiene di avere avuto una ...

Il ha rivelato di aver avuto una relazione con , ma l'attrice ha voluto smentire ufficialmente. ha smentito le dichiarazioni del che sostiene di avere avuto una ... Jada Pinkett Smith : «In quarantena ho capito che non conosco mio marito Will» Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond ...

fainformazione : Will Smith, August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith Jada Pinkett… - fainfocultura : Will Smith, August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith Jada Pinkett… - MondoTV241 : Will Smith e Jada Pinkett: matrimonio aperto....loro smentiscono #JadaPinkett #WillSmith #AugustAlsina - Noovyis : (Will Smith e Jada Pinkett Smith, August Alsina insiste: 'sapevano che avrei parlato della relazione') Playhitmusi… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Lei smentisce tutto: 'Non c'è niente di vero' #JadaPinkettSmith #WillSmith -

Ultime Notizie dalla rete : Jada Pinkett Will Smith e Jada Pinkett Smith, August Alsina insiste: "sapevano che avrei parlato della relazione" Movieplayer.it Will Smith: la moglie conferma la relazione con il cantante August Alsina

Il cantante R&B August Alsina aveva suscitato polemiche il 30 giugno, quando ha affermato in un'intervista di essere stato coinvolto romanticamente con Pinkett Smith. Alsina aveva anche aggiunto che S ...

Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina: "Io e Will Smith eravamo separati"

L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazione da Will Smith. Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con Augu ...

Il cantante R&B August Alsina aveva suscitato polemiche il 30 giugno, quando ha affermato in un'intervista di essere stato coinvolto romanticamente con Pinkett Smith. Alsina aveva anche aggiunto che S ...L'attrice Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina durante la separazione da Will Smith. Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con Augu ...