Paper Mario: The Origami King e il suo affascinante stile visivo in un nuovo video gameplay (Di giovedì 9 luglio 2020) Entro la fine del mese, potremo mettere le mani su Paper Mario: The Origami King. Il gioco è stato annunciato a sorpresa da qualche tempo, e Nintendo sta ora pubblicizzando il titolo con trailer e video. Ora possiamo dare un'approfondita occhiata a Paper Mario: The Origami King in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione mostra il mondo affascinante e l'ispirato stile visivo del gioco. Potete vedere come interagire con il mondo e le battaglie, incluso un combattimento con un miniboss. Il video è visibile su MSN.

