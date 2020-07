Milano, al Trivulzio assenteismo e approssimazione nei giorni del Covid (Di giovedì 9 luglio 2020) La commissione d'inchiesta sulle morti nella casa di riposo ha consegnato la sua relazione: scarse le protezioni per gli operatori, ritardi negli interventi Leggi su repubblica

HuffPostItalia : Durante la pandemia al Pio Albergo Trivulzio di Milano assenti 2 dipendenti su 3 - repubblica : ?? La Commissione d'inchiesta sulle morti al Trivulzio: assenteismo e approssimazione nei giorni del Covid - Corriere : Trivulzio, ecco la verità sulla gestione dell’emergenza Covid - StraNotizie : Milano, al Trivulzio assenteismo e approssimazione nei giorni del Covid - nickyangeli : RT @Cartabellotta: #Trivulzio: Mentre #pandemia mieteva vittime 65% dei quasi 900 operatori era in malattia o in permesso #COVID19 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Trivulzio

I risultati sono stati trasmessi anche alla Procura di Milano che sta indagando per epidemia e omicidio ... Nel picco della pandemia, infatti, quasi il 65% dei 900 operatori del Pio Alberto Trivulzio ...Mentre la pandemia mieteva vittime tra gli anziani, il 65% dei quasi 900 operatori del Pio Albergo Trivulzio non era al posto di lavoro per malattia o in permesso. «Un livello così elevato di assenze ...