Equita annuncia firma accordo vincolante per acquisizione 70% di K Finance (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Equita annuncia la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di K Finance, primaria società di consulenza finanziaria indipendente italiana attiva da più di 20 anni e specializzata nell’M&A Advisory, per un corrispettivo pari a 7,0 milioni di Euro. L’acquisizione verrà finanziata con un mix di debito ed equity, quest’ultimo attraverso l’assegnazione ai Soci Fondatori di K Finance di azioni proprie di Equita Group. Il closing è atteso entro il 30 luglio 2020. Con l’acquisizione, Equita rafforza le attività di Investment Banking e accelera il raggiungimento degli obiettivi del ... Leggi su quifinanza

Oltre ad aver annunciato le sedi per le rimanenti partite degli ottavi di Champions ed Europa League, la UEFA ha comunicato che tutti i match si giocheranno a porte chiuse. Il comunicato. «Le partite ...

