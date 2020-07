“Cacciare Benetton è impossibile. Autostrade? Basta populismo”. Il solito Renzi (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel bel mezzo del dibattito sulla revoca delle concessioni ai Benetton, interviene Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, che con il suo partito appoggia il governo, in un’intervista a La Stampa difende la sua posizione, mentre alcuni “compagni” di esecutivo premono per procedere con la revoca: “Sono entusiasta – dice Renzi – che ci abbiano dato ragione sullo sblocco dei cantieri dopo averci insultato per mesi, ma ora i risultati si devono vedere. Lo stesso vale per Autostrade: è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti. Dopo due anni non si può continuare ad urlare ‘revocheremo’ o ‘cacceremo i Benetton’. Perché è molto semplice, ma impossibile da farsi: Basta col populismo ... Leggi su ilparagone

Adnkronos : #Renzi: 'Basta populismo, cacciare #Benetton è impossibile' - MarinaCavallo56 : RT @erretti42: Renzi” È impossibile cacciare i Benetton”. Fortunatamente è facile, e ci siamo vicini, far sparire lui. Cialtrone. - Simo07827689 : RT @erretti42: Renzi” È impossibile cacciare i Benetton”. Fortunatamente è facile, e ci siamo vicini, far sparire lui. Cialtrone. - boettoisabella1 : RT @Libero_official: 'Stop populismo, impossibile cacciare #Autostrade. E tutti sapevano': #Renzi, bordata al #M5s (e al suo stesso governo… - Rosyfree74 : RT @alfredodattorre: Cacciare i Benetton è vietato, l’accordo sulla legge elettorale non vale più e IV sosterrà il csx solo nelle Regioni i… -

