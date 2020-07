Milan-Juventus 4-2, Bonucci: “Non guardiamo indietro, recuperiamo e pensiamo alla prossima” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tra i protagonisti in negativo di Milan-Juventus 4-2 con il rigore procurato per un suo fallo di mano e altri svarioni difensivi, Leonardo Bonucci ha pubblicato sui propri social un post sulla partita del Meazza cercando di voltare pagina dopo una serata davvero amara per i bianconeri: “Non c’è tempo di guardare indietro. recuperiamo a guardiamo alla prossima”, scrive il difensore centrale bianconero. Non c’è tempo di guardare indietro. recuperiamo e pensiamo alla prossima. #LB19 #FinoallaFine pic.twitter.com/Wtyve2K2wH — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) July 7, 2020 Leggi su sportface

