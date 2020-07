Il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - "Confermo che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al sindaco Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi, ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervistata a 24 Mattino su Radio 24. In mattinata il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato così la notizia: "Dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il Ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5S-Pd". La lettera della De Micheli è arrivata l'altro ieri, il destinatario è la struttura commissariale per la ricostruzione guidata da Marco Bucci. Nel testo, stringato, c'è il rimando alla convenzione, ... Leggi su agi

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - fattoquotidiano : Ponte Morandi, De Micheli: “Il nuovo sarà gestito da Autostrade. Ma resta ipotesi revoca”. Oggi la Consulta decide… - LaStampa : #Genova, il nuovo #ponte ai #Benetton. La ministra dei Trasporti @paola_demicheli scrive al commissario Bucci. È l… - chojin00 : RT @Luca_Mussati: @MinutemanItaly Quindi i Benetton ci guadagnano un ponte nuovo di zecca che darà utili del 50% sulla gestione per i pross… - Aurelio_Mazza : @carlosibilia Non ho visto la trasmissione, ma hai parlato anche del Nuovo Ponte Morandi gestito sempre dai Benetto… -