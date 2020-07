Un’ascesa accademica che interroga l’esistenza vissuta come labirinto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Franco Cordero in vita sua ha cercato spesso di giocare a scacchi con l’esistenza medesima. La sua intelligenza, la complessità del suo spirito e dei sui pensieri, che si sono trasfusi nell’impianto letterario delle opere che ha firmato, gli imponevano di ricostruire la tortuosità delle relazioni umane. Alla luce di un profondo inappagamento di fondo. Chi l’ha conosciuto, ha ricordato anche il suo essere un eruditissimo e implacabile «uomo della grotta», perennemente calato, con il suo stile cogitabondo, nel laboratorio … Continua L'articolo Un’ascesa accademica che interroga l’esistenza vissuta come labirinto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

