Violento pestaggio a Palermo, due monrealesi nei guai (Di lunedì 6 luglio 2020) La Polizia di Stato ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria gli autori di una violenta aggressione, avvenuta la notte tra sabato e domenica, ai danni di un gruppo di ragazzi L’identificazione degli aggressori è avvenuta grazie alla presenza dei poliziotti, nei pressi di piazza Verdi, ai quali le vittime si sono subito rivolte poco dopo l’aggressione. In realtà, la brutale violenza era andata in scena pochi minuti prima in via del Celso quando un gruppo di giovanissimi aveva incrociato una comitiva di coetanei. Questi ultimi, prendendo a pretesto l’equivoco circa una presunta richiesta di indicazioni stradali sull’ubicazione di un noto pub cittadino, avevano dato il via ad una violenta aggressione a suon di calci e pugni, ancor più grave perché avvenuta in una zona altamente frequentata dai ragazzi. ... Leggi su direttasicilia

25091264 : RT @francescotruta1: @RadioSavana Poi quando gli italiani si incazzano e gli danno quello che si meritano senti al tg “pestaggio violento d… - francescotruta1 : @RadioSavana Poi quando gli italiani si incazzano e gli danno quello che si meritano senti al tg “pestaggio violent… - zazoomblog : Omicidio a Partinico muore dopo violento pestaggio Sergio Mattina - #Omicidio #Partinico #muore #violento -

Ultime Notizie dalla rete : Violento pestaggio Violento pestaggio a Palermo, due monrealesi nei guai Diretta Sicilia A Sestri Levante 26enne picchiato e rapinato da 10 persone

Genova, 6 lug. (askanews) - A Sestri Levante, in provincia di Genova, un giovane di 26 anni, residente in provincia di Piacenza, stato picchiato e rapinato da una decina di persone domenica scorsa poc ...

Corigliano-Rossano | Violento pestaggio nella notte: vittima un 40enne

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. Le immagin ...

Genova, 6 lug. (askanews) - A Sestri Levante, in provincia di Genova, un giovane di 26 anni, residente in provincia di Piacenza, stato picchiato e rapinato da una decina di persone domenica scorsa poc ...Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001. Le immagin ...