Bonus sociale, ultima scadenza per rinnovare lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua (Di lunedì 6 luglio 2020) A lockdown finito, basta proroghe: la data di scadenza per inoltrare le richieste di rinnovo del Bonus sociale è dunque fissata per la fine del mese. Ecco i requisiti economici e fisici per ottenere lo sconto in bolletta. A causa dell’emergenza coronavirus che ha tenuto sotto scacco il nostro Paese, l’Autorità per l’energia, le reti … L'articolo Bonus sociale, ultima scadenza per rinnovare lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A lockdown finito, basta proroghe: la data di scadenza per inoltrare le richieste di rinnovo del bonus sociale è dunque fissata per la fine del mese. Ecco i requisiti economici e fisici per ottenere ...

Assegno di cura per anziani: chi ha diritto alla nuova Misura B2

La misura di sostegno sociale un tempo noto come “Assegno di cura per anziani” in Regione Lombardia oggi si chiama “Misura B2”: è un provvedimento che accorpa sia il sostegno alla disabilità grave che ...

