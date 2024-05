Nasce il Distretto del commercio Cinque paesi e 2 215 attività in rete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Via libera della Regione,ildeldella Martesana, 5 comuni, 2.215 imprese in, è questa la prima ricchezza di Pessano – capofila - Cambiago, Gessate, Bellinzago, Pozzuolo che hanno costruito il progetto passo dopo passo con ConfMilano, Lodi, Monza e Brianza. Dall’agricoltura al manifatturiero, dalla ristorazione al trasporto, dagli studi professionali alle costruzioni, qui non procederanno più in ordine sparso, ma coordinati da una cabina di regia. "Uniamo le forze alla ricerca di risorse per il rilancio dei negozi sotto casa, l’85,5% delle", spiegano i soci che hanno a disposizione un bacino di 37.176 abitanti su 38,33 chilometri quadrati. "L’obiettivo è mettere inil patrimonio commerciale, culturale e ...