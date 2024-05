Le euromafie spadroneggiano Ma sono sparite dall’agenda Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le organizzazioni mafiose italianesempre più globali e presenti in Europa. Secondo il Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) di Europol, il 70% dei gruppi criminali che operano nell’Unione Europeaattivi in più di tre Paesi dell’Unione Europea e il 65% di essi è composto da membri di più nazionalità. Nonostante il quadro assolutamente preoccupante che emerge anche dalle recenti inchieste il pericolo mortale di questa diffusione endemica viene sottovalutato sia dalle istituzioni europee sia dai diversi governi nazionali. Le mafieun pericolo per l’economia, la politica, la società e in definitiva per la tenuta delle democrazie europee Le mafieun pericolo per l’economia, la politica, la società e in definitiva per la tenuta delle democrazie europee. Nonoramai ...